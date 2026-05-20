Бокс/ММА Новости

Карлос Пратес сказал, когда намерен завершить карьеру в MMA

Карлос Пратес сказал, когда намерен завершить карьеру в MMA
Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес заявил, что не намерен выступать в смешанных единоборствах до 40 лет.

«Хочу ли я выступать до 40 лет? Нет, я хочу уйти раньше. Когда? Возможно, в 35-36 лет. Почему? Послушайте, у меня почти 140 боёв.

Когда я просыпаюсь, я даже не могу встать, мне нужно подождать хотя бы 20 минут, чтобы моя спина перестала болеть, мои ноги… Каждый день. Что беспокоит больше всего? Ноги, обе. Со спиной и шеей тоже проблемы», — сказал Пратес в подкасте Ариэля Хельвани.

