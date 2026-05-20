Экс‑боец UFC Гимараеш депортирован из России перед боем на турнире NFL

Бывший боец UFC бразилец Леонардо Гимараеш был депортирован перед боем с россиянином Амирханом Гулиевым, который должен был состояться 23 мая на турнире NFL 4 в Ингушетии.

«В связи с депортацией бразильского бойца Леонардо Гимараеша бой против Амирхана Гулиева снят с турнира. В связи с этим турнир NFL 4 возглавит бой Сулима Бисултанова против Артёма Рофаль. У Сулима мощная поддержка: на арене будет большая публика и его братья, которые приедут болеть за него. Соглавный бой будет у Юсуфа Халухоева против Сергея Келеша. Опыт и статус чемпиона мира по ММА против амбициозного и жесткого проспекта», — приводит слова главы NFL Гилани Калиматова пресс-служба организации.