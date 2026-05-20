Чемпион Европы по боксу Пётр Галкин скончался на 68-м году жизни

Чемпион Европы по боксу россиянин Пётр Галкин скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал и ценил этого выдающегося человека», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пётр Галкин родился в 1958 году в Копейске. Заниматься боксом начал в возрасте 11 лет. В 1980 году стал чемпионом СССР, одержав победы над чемпионами мира Александром Кошкиным и Валерием Рачковым. В 1983 году стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 67 кг.

В 1982 году окончил Челябинский государственный институт физической культуры, после завершения спортивной карьеры посвятив себя преподавательской деятельности.

