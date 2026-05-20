Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт объяснил, почему решил заняться боксёрским бизнесом

Дана Уайт объяснил, почему решил заняться боксёрским бизнесом
Комментарии

Генеральный директор UFC Дана Уайт объяснил, почему решил заняться боксёрским бизнесом.

«Посмотрите на взлёт UFC, 25 лет все говорили мне, что я никогда не превзойду бокс. И где мы теперь? UFC – это просто, легкодоступно, не так много весовых категорий и нет санкционирующих организаций, которые срывают бои. Всё в жизни зависит от времени, и сейчас самое время прийти [в бокс]», — сказал Уайт в подкасте boardroom talks.

Напомним, в 2025 году Дана Уайт совместно с саудовским промоутером Турки Аль аш-Шейхом организовал промоутерскую компанию Zuffa Boxing. Первый турнир состоялся в 2026 году.

Материалы по теме
«Америка — страна иммигрантов». Уайт — о том, почему не сделал турнир «США против мира»

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android