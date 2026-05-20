Генеральный директор UFC Дана Уайт объяснил, почему решил заняться боксёрским бизнесом.

«Посмотрите на взлёт UFC, 25 лет все говорили мне, что я никогда не превзойду бокс. И где мы теперь? UFC – это просто, легкодоступно, не так много весовых категорий и нет санкционирующих организаций, которые срывают бои. Всё в жизни зависит от времени, и сейчас самое время прийти [в бокс]», — сказал Уайт в подкасте boardroom talks.

Напомним, в 2025 году Дана Уайт совместно с саудовским промоутером Турки Аль аш-Шейхом организовал промоутерскую компанию Zuffa Boxing. Первый турнир состоялся в 2026 году.

