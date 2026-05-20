«Люди думают, что я живу как монах». Жорж Сен-Пьер рассказал о своих вредных привычках

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер признался, что не ведёт здоровый образ жизни после завершения бойцовской карьеры.

«Мне нужно этому научиться, вот вещь, которую мне нужно изменить. Я редко ем здоровую еду. У людей сложилось ложное представление обо мне, будто я монах и не пью. У меня есть все пороки, поверьте мне», — сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-канала Деметриуса Джонсона.

Жоржу Сен-Пьеру 45 лет. Канадец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2002 году, с 2004-го по 2017-й выступал в UFC. Становился чемпионом в полусредней (до 77 кг) и средней весовой категории (до 84 кг).