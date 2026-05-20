«Она — нарцисс, у неё психологические проблемы». Экс-боец UFC высказался о Ронде Роузи

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун высказался о возращении бывшей чемпионки Ронды Роузи ради поединка с Джиной Карано. Напомним, ранее Роузи заявила, что вернулась, чтобы завершить карьеру в MMA победой.

«Мне не нравится, когда она ведёт себя, как она говорит, я считаю её нарциссом, у неё много психологических проблем. Как по мне, ей нужно пройти терапию или что-то вроде того. Ей давным-давно нужно было всё отпустить.

Если бы она сказала, что вернулась ради денег, я бы это понял. Но у этой победы не было плюсов. Она подралась с человеком, не дравшимся 17 лет. Чем гордиться?» — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

