Тренер Двалишвили: сейчас мы ждём, когда Ян назовёт дату

Джон Вуд, член тренерского штата экс-чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили, подтвердил, что его подопечный станет следующим соперником действующего обладателя титула россиянина Петра Яна.

«Мераб это один их тех парней, который готов подраться хоть завтра, если вы позвоните ему и скажете: «Эй, ты нужен нам в этом карде». Сейчас мы просто ждём, когда Ян назовёт дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили, и я не думаю, что что-то изменится», — сказал Вуд в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Ранее Двалишвили отказался от проведения схватки по борьбе с Умаром Нурмагомедовым.

