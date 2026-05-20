WBC вручит специальный пояс победителю боя Усик — Верхувен

Всемирный боксёрский совет (WBC) подготовил специальный пояс для победителя чемпионского поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном, который состоится 30 мая в Гизе (Египет).

Александру Усику 39 лет. Украинец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом.

