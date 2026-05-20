Экс-боец PFL Логан Сторли обвинён в сексуальном насилии

Американский боец смешанного стиля Логан Сторли обвинён в сексуальном насилии, сообщает издание Miami Herald.

По информации ресурса, инцидент произошёл утром 18 мая в городе Ки-Уэст (штат Флорида, США). Сторли был задержан, но позже выпущен под залог в размере $ 50 тыс.

В отчёте об аресте сообщается, что около трёх часов ночи Сторли познакомился с женщиной в ночном заведении и пригласил в приват-зону, на что она согласилась, однако после покинула заведение. Обвиняемый последовал за ней и уговорил зайти в переулок, где и совершил насильственные действия. Сотрудники ночного заведения заявили, что были свидетелями. Сторли попытался скрыться, но его задержал менеджер и удержал до прибытия полиции.