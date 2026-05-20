Брендан Шауб: UFC больше никогда не заплатит за бой Нейта Диаза

Бывший боец UFC Брендан Шауб прокомментировал поражение Нейта Диаза в поединке с Майком Перри, состоявшемся на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США).

«Нейт выглядел настолько плохо, что он больше никогда не подерётся в UFC. Поражение навредило ему. Помните, он говорил: «Я и Конор [Макгрегор] сделаем это. Я сделаю свою работу, он – свою». И он выглядел ужасно. UFC больше никогда за это заплатит. Никогда. Вы не увидите третий боя Конора и Диаза. Этот бой вылетел в трубу», — сказал Шауб на своём YouTube-канале.

Ранее Чарльз Оливейра раскритиковал Диаза за бой с Перри.

