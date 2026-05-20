Ломаченко может сразиться за два мировых титула – The Ring

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко может провести поединок с действующим обладателем титулов IBF и WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) мексиканцем Эмануэлем Наваррете (40-2-1, 33 KO), сообщает издание The Ring.

Напомним, ранее прошёл слух, что Ломаченко намерен возобновить карьеру.

Василию Ломаченко 38 лет. Украинец, двукратный олимпийский чемпион, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2014 году стал чемпионом мира в полулёгком весе (до 57,2 кг), в 2016-м – чемпионом во втором полулёгком весе (до 59 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), в 2024-м – двукратным чемпионом в лёгком весе.