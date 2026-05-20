Шон Портер назвал фаворита боя Фьюри — Джошуа

Бывший чемпион мира, а ныне аналитик и комментатор американец Шон Портер высказался о поединке между британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который может состояться в конце 2026 года.

«Тайсон по-прежнему хороший боксёр. И я считаю, что он побьёт Энтони Джошуа. Энтони никогда не был таким же обученным боксёром, как Тайсон Фьюри. Он очень хорош в том, чтобы выбросить «двойку» и тяжело потрясти. Но мы видели, особенно в последнее время, если у него нет настроя, он разваливается по ходу боя», — сказал Портер в подкасте Froch On Fighting.

Материалы по теме Фьюри: победа над Джошуа ничего мне не даст, я большой фаворит

Усик написал на стене, что Джошуа станет неоспоримым чемпионом.