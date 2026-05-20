Нонито Донэр назвал боксёра, способного победить Наою Иноуэ

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях филиппинец Нонито Донэр назвал боксёра, способного, по его мнению, победить лидера рейтинга pound-for-pound японца Наою Иноуэ.

«Если говорить о технических навыках и стиле, Джесси Родригес определённо соответствует уровню и способен побить Иноуэ. У него есть все необходимые навыки. Но небольшие размеры станут большим недостатком. Вопрос заключается в том, достаточно ли он большой, чтобы реализовать свой стиль. Потому что очень тяжело делать то, что делает он, будучи маленьким парнем. Но если брать в расчёт навыки, он побьёт Иноуэ и Накатани», — приводит слова Донэра издание The Ring.