Боб Арум отреагировал на слух о возвращении Ломаченко на ринг

Боб Арум, бывший промоутер экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, прокомментировал слух о возвращении украинца на профессиональный ринг.

«Я не знаю его финансовой ситуации. Он заработал много денег с нами, но живёт в Украине, а там сейчас много проблем. Возможно, ему нужны деньги.

Ломаченко олицетворяет всё лучшее, что может предложить бокс. Так что желаю ему всего наилучшего, потому что он был для нас великим воином», — сказал Боб Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее стал известен возможный соперник Ломаченко.

