Брайс Митчелл рассказал, что кормит своих куриц яичницей и остатками обедов из UFC

Комментарии

Боец UFC Брайс Митчелл опубликовал видео, в котором показал процесс приготовления еды для своих птиц.

«Очень надеюсь, что Дана [Уайт] на меня не разозлится. Сейчас покажу вам, чем я кормлю своих птиц. Для начала — тут у меня примерно 75 яиц в этой кастрюле. Я их сейчас перемешаю, сделаю болтунью, а потом добавлю вот это — готовые блюда UFC. Вот это, например, яичница с картошкой. Просто высыпаю это прямо сюда, всё перемешиваю, готовлю — и потом покажу вам, как кормлю этим птиц», — сказал Митчелл в видео, которое опубликовал в своём аккаунте в социальной сети.

Фото: Кадр из видео Митчелла

«Да, я кормлю своих кур яичницей-болтуньей и остатками от своих обедов из UFC. Они получают VIP-обслуживание. Надеюсь, Дана не сердится, ведь птицам тоже надо есть, а у нас же тренировочный лагерь, детка, вперёд!» — подписал видео Брайс.

