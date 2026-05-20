«Кикбоксёры сильны в боксе». Суров дал прогноз на бой Усика и Верхувена

Чемпион мира — 2025, двукратный чемпион России в тяжёлом весе, участник «Кубка Победы» — 2026 Давид Суров поделился ожиданиями от противостояния между Александром Усиком и Рико Верхувеном.

«Я начинал заниматься кикбоксингом и тогда знал только Рико Верхувена, а Усика не знал. Кикбоксёры сильны в боксе, это по себе знаю. Поэтому не надо списывать Верхувена со счетов. Тем более Верхувен хорошо бьющий, прилично весит. Будет интересно.

Да, Усик в своей стихии не должен оставлять шансов, но давайте не забывать, что это тяжёлый вес. Вообще если говорить про Усика как о спортсмене, это очень техничный боксер, хорошо работает передней рукой, очень хорошо двигается на ногах. Он сейчас лучший в тяжёлом весе», — сказал Суров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.