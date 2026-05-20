Прогноз на бой Александр Усик — Рико Верховен, 23 мая 2026

«Кикбоксёры сильны в боксе». Суров дал прогноз на бой Усика и Верхувена
Чемпион мира — 2025, двукратный чемпион России в тяжёлом весе, участник «Кубка Победы» — 2026 Давид Суров поделился ожиданиями от противостояния между Александром Усиком и Рико Верхувеном.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик — Рико Верхувен
23 мая 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Рико Верхувен

«Я начинал заниматься кикбоксингом и тогда знал только Рико Верхувена, а Усика не знал. Кикбоксёры сильны в боксе, это по себе знаю. Поэтому не надо списывать Верхувена со счетов. Тем более Верхувен хорошо бьющий, прилично весит. Будет интересно.

Да, Усик в своей стихии не должен оставлять шансов, но давайте не забывать, что это тяжёлый вес. Вообще если говорить про Усика как о спортсмене, это очень техничный боксер, хорошо работает передней рукой, очень хорошо двигается на ногах. Он сейчас лучший в тяжёлом весе», — сказал Суров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

