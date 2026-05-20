Победитель боя Усик — Верхувен получит кулон WBC с изумрудами и бриллиантами за $ 40 тыс.

Организаторы боя между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и чемпионом Glory Рико Верхувеном объявили о специальной награде для победителя. Об этом сообщает Ring Magazine.

Победитель поединка, который пройдёт 23 мая в Гизе, получит специальный кулон WBC Main Event World Championship. Украшение выполнено из изумрудов и бриллиантов в 18,9 карат, его оценочная стоимость составляет $ 40 тыс.

Усик — победитель Олимпиады — 2012, он дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом.