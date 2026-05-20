Топурия: Царукян — неудачник. Он играет в покупку часов и машин, чтобы перепродавать их

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия высказался о втором номере рейтинга UFC в лёгком весе Армане Царукяне.

«Он панк. Он даже не богат, как и его отец. Играет в покупку часов и машин, чтобы перепродавать их в России. Он неудачник», — приводит слова Топурии журналист Альваро Коломенеро на своей странице в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.