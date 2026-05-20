Дрикус дю Плесси — Чимаеву: прими поражение как мужчина, не ищи оправданий в весогонке

Дрикус дю Плесси — Чимаеву: прими поражение как мужчина, не ищи оправданий в весогонке
Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси обратился к Хамзату Чимаеву, который после поражения от Шона Стрикленда на UFC 328 ссылался на тяжёлую весогонку.

«Использовать весогонку как оправдание после боя — даже если она правда прошла ужасно — неправильно. Такое случалось со всеми нами. Но нельзя выходить и говорить: «Я проиграл из-за этого». Нет.

Если хочешь сменить весовую категорию — смени. Но винить плохую весогонку — это всё равно что сказать: «Я проиграл, потому что был не в форме». Это твоя ответственность. Значит, будь дисциплинированнее. Тогда и вес будет гоняться легче.

Для меня, когда заходишь в октагон, оправданий не существует. Вообще никаких. Если ты вышел на бой с серьёзной травмой — это было твоё решение. Если повреждение было настолько тяжёлым, не принимай бой.

Но даже если именно травма стала причиной поражения — прими его как мужчина. Не ищи оправданий. Их не существует», — сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.

