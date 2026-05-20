Александр Усик хочет стать абсолютным чемпионом в четвёртый раз

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик заявил, что намерен вновь объединить все пояса.

«Моё первое абсолютное чемпионство в тяжёлом весе выпало на 2018-й. 2024-й, Саудовская Аравия — второе абсолютное. Лондон 2025-й — третье абсолютное. В 2026-м — четвёртое», — приводит слова Усика издание The Ring.

Для достижения цели украинцу потребуется пояс WBO, который сейчас у Даниэля Дюбуа, победившего Фабио Уордли нокаутом в 11-м раунде 9 мая. Уордли активировал пункт о реванше, бой ожидается в четвёртом квартале. Кроме того, WBO настаивает на обязательной защите с Мозесом Итаумой. Сначала Усику предстоит бой с Рико Верхувеном 23 мая, затем — обязательная защита WBC против Агита Кабайела.