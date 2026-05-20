Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик хочет стать абсолютным чемпионом в четвёртый раз

Александр Усик хочет стать абсолютным чемпионом в четвёртый раз
Комментарии

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик заявил, что намерен вновь объединить все пояса.

«Моё первое абсолютное чемпионство в тяжёлом весе выпало на 2018-й. 2024-й, Саудовская Аравия — второе абсолютное. Лондон 2025-й — третье абсолютное. В 2026-м — четвёртое», — приводит слова Усика издание The Ring.

Для достижения цели украинцу потребуется пояс WBO, который сейчас у Даниэля Дюбуа, победившего Фабио Уордли нокаутом в 11-м раунде 9 мая. Уордли активировал пункт о реванше, бой ожидается в четвёртом квартале. Кроме того, WBO настаивает на обязательной защите с Мозесом Итаумой. Сначала Усику предстоит бой с Рико Верхувеном 23 мая, затем — обязательная защита WBC против Агита Кабайела.

Может быть интересно:
Усик получит в семь раз больше Верхувена? Изучаем гонорары супербоя
Усик получит в семь раз больше Верхувена? Изучаем гонорары супербоя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android