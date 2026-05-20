Александр Усик назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим в истории ММА

39-летний профессиональный боксёр и объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик назвал величайших спортсменов в разных видах спорта.

Интервьюер. Я назову тебе несколько видов спорта, а ты скажешь, кого считаешь величайшим в истории. Футбол?

Усик. Футбол? Криштиану Роналду, Пеле, [Андрей] Шевченко.

Интервьюер. Можно выбрать только одного. Только одного.

Усик. Только одного? Андрей Шевченко.

Интервьюер. Великий нападающий. Баскетбол?

Усик. Слушай, мне нравятся три парня: Майкл Джордан, Скотти Пиппен и [Деннис] Родман. Мне нравится Родман. Сумасшедший мужик. Но скажу — Джордан.

Интервьюер. Бокс?

Усик. Мохаммед Али.

Интервьюер. Теннис?

Усик. [Новак] Джокович.

Интервьюер. MMA?

Усик. Хабиб [Нурмагомедов].

Интервьюер. А кикбоксинг?

Усик. Эрнесто Хост, — сказал спортсмен в интервью для Matchroom Boxing.