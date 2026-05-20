Александр Усик назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим в истории ММА

39-летний профессиональный боксёр и объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик назвал величайших спортсменов в разных видах спорта.
Интервьюер. Я назову тебе несколько видов спорта, а ты скажешь, кого считаешь величайшим в истории. Футбол?
Усик. Футбол? Криштиану Роналду, Пеле, [Андрей] Шевченко.
Интервьюер. Можно выбрать только одного. Только одного.
Усик. Только одного? Андрей Шевченко.
Интервьюер. Великий нападающий. Баскетбол?
Усик. Слушай, мне нравятся три парня: Майкл Джордан, Скотти Пиппен и [Деннис] Родман. Мне нравится Родман. Сумасшедший мужик. Но скажу — Джордан.
Интервьюер. Бокс?
Усик. Мохаммед Али.
Интервьюер. Теннис?
Усик. [Новак] Джокович.
Интервьюер. MMA?
Усик. Хабиб [Нурмагомедов].
Интервьюер. А кикбоксинг?
Усик. Эрнесто Хост, — сказал спортсмен в интервью для Matchroom Boxing.