Биспинг сравнил атмосферу на турнире MVP с боем Роузи — Карано и UFС Fight Night 276

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился впечатлениями от одновременного просмотра двух турниров — MVP MMA 1 с главным боем Ронда Роузи — Джина Карано в Intuit Dome и UFC Fight Night 276 в «Апексе».

«Я переключался туда-сюда, теперь не знаю, может, я предвзято сужу. Турнир UFC проходил в «Апексе». Звук там казался громче, чем в Intuit Dome. Определённо казалось, что в небольшом «Апексе» атмосфера была более насыщенной. Возможно, это было связано с тем, что шли предварительные бои. Похоже, зрителей там было не так много», — приводит слова Биспинга издание MMA Junkie.

Турнир MVP с главным боем Ронда Роузи — Джина Карано собрал 15 795 зрителей на арене Intuit Dome и достиг пика в 17 млн зрителей на Netflix. В карде также выступили Фрэнсис Нганну, Майк Перри и Нейт Диаз. В ту же ночь UFC Fight Night 276 в «Апексе» возглавил бой Арнольд Аллен — Мелкизаэль Коста, завершившийся победой Аллена единогласным решением судей.

