Перейра — о переходе в тяжёлый дивизион: я только прибавил, ничего не потеряв

Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра поделился ощущениями от перехода в тяжёлый дивизион, а также высказался о статусе своего возможного титульного боя.

«Что касается перехода в тяжёлый вес, это просто здорово, потому что нет никаких ограничений. Я хорошо питаюсь, ем правильную еду. Это приносит удовольствие, а с точки зрения бойцовских качеств чувствую себя точно так же. Бытует мнение, что невозможно подняться в более тяжёлую весовую категорию, стать крупнее и совсем не потерять в скорости. Посмотрим в бою, но чувствую себя точно так же. Я только прибавил, ничего не потеряв. Линейный это титул или временный – для меня это не имеет значения. Конечно, я слышал, как люди говорят, что это не полноценный пояс, но какой смысл мне спорить с этим и оправдываться? Я просто хочу продолжать драться, зарабатывать деньги, а люди пусть говорят», — приводит слова Перейры издание MMA Junkie.

Комментарии
