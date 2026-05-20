Брендан Аллен: Чимаев заслуживает реванша со Стриклендом

Шестой номер рейтинга среднего веса UFC Брендан Аллен, тренировавшийся вместе с Хамзатом Чимаевым перед его боем с Шоном Стриклендом, считает, что уроженец Чечни заслуживает реванша.

«Думаю, мы находимся в сумасшедшей ситуации, и все просто ждут, какое направление выберут боссы. Я в некотором роде в тупике. Думаю, Хамзат заслуживает реванша. Это был суперблизкий бой, основываясь на статистике. Считал, что он победил, но, возможно, я предвзят. Очевидно, это всё равно был близкий бой, раз судьи отдали раздельное решение. Я бы сказал, что он должен получить реванш, но также считаю, что Нассурдин [Имавов] заработал право на титул. Это очень сложная ситуация. Если бы это был я, а это намного выше моего уровня, дал бы Хамзату реванш. Думаю, Хамзат уже готов. Теперь всё зависит от Шона. А затем, если я выиграю, можно сделать бой со мной против Нассурдина», — приводит слова Аллена MMA Junkie.