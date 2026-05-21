Сергей Павлович показал, как набирает форму перед UFC Fight Night 277 в Макао

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович в социальной сети Х рассказал о ходе подготовки к турниру UFC Fight Night 277 в Макао, Китай, который пройдёт 30 мая.

«Уже третий день в Гонконге. Сегодня провели утренний кросс — подготовка продолжается, постепенно набираем форму. Настрой отличный, работаем дальше!» — сказал Павлович в видео.

«Сегодня я побывал на утренней пробежке в Гонконге. Подготовка к бою идёт по плану. Увидимся 30 мая на турнире UFC в Макао», — подписал видео мужчина.

Сергею Павловичу 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и три поражения.