Тренер Карано: думаю, Джина продолжит карьеру

Тренер Джон Вуд, помогавший Джине Карано готовиться к бою с Рондой Роузи, считает, что его подопечная ещё не утратила интерес к профессиональному спорту. Напомним, Карано проиграла Роузи за 17 секунд на турнире MVP.

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи (W) — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Ронда Роузи
Окончено
SUB
Джина Карано

«Не верю, что эта жажда у Джины уже утолена, но посмотрим. К ней уже поступает много предложений. За кулисами уже много активности, так что в конечном счёте решение за ней. Ей никогда не нужны были деньги. Это было личное — вернуться и сделать это. Честно говоря, для меня она заново открыла любовь к боям. И как тренер вижу в зале человека, который ещё может драться. И есть много людей, которых она всё ещё может победить, гарантирую.

Думаю, при правильных, честных соперниках мы можем хорошо повеселиться. Так что посмотрим, что она решит. Лично хотел бы увидеть её снова. Я бы хотел, чтобы она взяла ту работу, которую мы проделали, провела ещё один лагерь, сфокусированный только на боях, потому что вся тяжёлая работа, вся ерунда, сгонка веса уже позади. Думаю, она продолжит карьеру», — приводит слова Вуда MMA Junkie.

Роузи победила за 17 секунд. Карано даже не пыталась сопротивляться
