Билеты на бой Усика и Верхувена у пирамид Гизы полностью распроданы

Журнал The Ring сообщил, что все билеты на бой между 39-летним профессиональным боксёром и объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и 37-летним нидерландским кикбоксёром тяжёлой весовой категории Рико Верхувеном полностью распроданы.

Боксёрский вечер от Riyadh Season состоится 23 мая в Египте — Усик проведёт добровольную защиту титула WBC против Верхувена. Трансляцию турнира покажет DAZN, а спортивный портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года. Верхувен, в свою очередь, считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам, одержав 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).