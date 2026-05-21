Дмитрий Бивол показал физическую форму перед боем с Михаэлем Айфертом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол показал актуальную физическую форму перед боем с Михаэлем Айфертом, который состоится 30 мая на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

Фото: Фото: личный архив Дмитрия Бивола

«10 дней до боя», — написал Бивол на личной странице в телеграм-канале.

Дмитрию Биволу 35 лет. Российский спортсмен начал профессиональную карьеру в 2015 году, а уже спустя два года завоевал титул чемпиона мира в полутяжёлом весе. В 2025 году Бивол стал абсолютным чемпионом дивизиона.

28-летний Михаэль Айферт выступает на профессиональном уровне с 2018 года. В активе немецкого боксёра есть победа над бывшим чемпионом мира из Канады Жаном Паскалем.