Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев подписал контракт на следующий бой в UFC

Магомед Анкалаев подписал контракт на следующий бой в UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев сообщил, что подписал контракт на следующий поединок.

«Контракт подписан. Скучаю по тому, чтобы сбивать людей с ног. Скоро увидимся», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC, в 2025-м стал чемпионом организации в полутяжёлом весе. Всего на его счету в UFC 12 побед, два поражения и одна ничья.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 320 в октябре, Анкалаев проиграл техническим нокаутом в реванше с бразильцем Алексом Перейрой.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android