«Я в восторге, могу есть, что захочу». Холлоуэй — о бое с Макгрегором

Бывший чемпион UFC американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Я в восторге, я могу есть, что захочу, ребята… Только представьте, что я провалю взвешивание в 77 кг», — сказал Холлоуэй на своём стриме.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 326, Холлоуэй проиграл единогласным судейским решением бразильскому экс-чемпиону Чарльзу Оливейру.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье.

