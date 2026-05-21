Аспиналл: Перейра нокаутировал парней в UFC, потому что был намного больше

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о предстоящем поединке между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме США.

«Перейра показывал большую мощь в 84 кг и 93 кг, но он дрался с маленькими парнями… Причина того, почему он нокаутировал парней, заключается в том, что он был намного больше них. Сириль Ган способен держать удары больших тяжеловесов.

Алекс Перейра очень хорош, когда он дерётся с маленькими полутяжеловесами и средневесами, которые не двигаются. А Сириль Ган это большой тяжеловес, который много двигается. Это хороший бой для Сириля», — сказал Аспиналл в подкасте Fight Your Corner.

