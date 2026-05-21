Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия назвал действующего чемпиона мира по боксу, с которым готов провести бой

Илия Топурия назвал действующего чемпиона мира по боксу, с которым готов провести бой
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия заявил, что мог бы провести боксёрский поединок со звёздным американским боксёром Райаном Гарсией.

«Бокс это определённо то, что я хотел бы попробовать. Но я хотел бы встретиться с кем-то известным, кем-то стоящим, с большим именем. С кем-то, кого я мог бы добавить в резюме, над которым я так тяжело работал. Я не хочу накладывать руки на неизвестного только из-за денег.

Райан Гарсия? Это был бы огромный бой, мне он нравится. Я считаю, что мне было бы очень комфортно с Райаном Гарсией, я бы сломал его задолго до решения судей», — сказал Топурия в интервью Альваро Колменейро.

Материалы по теме
Карлос Пратес заявил о желании сразиться с Илией Топурией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android