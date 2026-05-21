Илия Топурия назвал действующего чемпиона мира по боксу, с которым готов провести бой

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия заявил, что мог бы провести боксёрский поединок со звёздным американским боксёром Райаном Гарсией.

«Бокс это определённо то, что я хотел бы попробовать. Но я хотел бы встретиться с кем-то известным, кем-то стоящим, с большим именем. С кем-то, кого я мог бы добавить в резюме, над которым я так тяжело работал. Я не хочу накладывать руки на неизвестного только из-за денег.

Райан Гарсия? Это был бы огромный бой, мне он нравится. Я считаю, что мне было бы очень комфортно с Райаном Гарсией, я бы сломал его задолго до решения судей», — сказал Топурия в интервью Альваро Колменейро.