«Чувствую себя полным сил». Макгрегор высказался о предстоящем реванше с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о предстоящем реванше с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Спасибо всем за любовь, поддержку и одобрение в последние несколько дней! Чувствую себя полным сил перед тяжёлым тренировочным лагерем!

Я очень благодарен за команду, которая окружает меня. Мои тренеры и тренировочные партнёры, все мы полностью сосредоточены на вызове, это прекрасное время в нашем зале!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

