Алистар Оверим: быть вчистую обыгранным Усиком не будет позорно для Верхувена

Бывший претендент на титул UFC нидерландец Алистар Оверим высказался о предстоящем поединке за титул WBC в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Рико Верхувеном, который состоится 30 мая в Гизе (Египет).

«Рико нечего терять, только выигрывать. Он осмелился отправиться в другой мир, мир бокса, и он огромен.

Рико испытан в боях, мотивирован, но фактор неизвестности по-прежнему остаётся. Мы ещё не видели его в боксе. И в этом заключается красота этого боя.

Шанс быть вчистую обыгранным высок. Но Усик обыграл многих бойцов. Быть вчистую обыгранным Усиком в первом бою не будет позорно для Рико. Да и люди этого ожидают», — сказал Оверим в подкасте Ариэля Хельвани.