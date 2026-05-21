Топурия: если Гэтжи снимется за неделю до боя, Царукян не будет драться со мной

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия заявил, что первый номер рейтинга россиянин Арман Царукян, являющийся запасным для его поединка с Джастином Гэтжи, откажется от поединка с ним, если американец снимется.

«Если Гэтжи снимется за неделю до боя, Царукян не выйдет на замену. Он не будет драться. Если ему скажут драться со мной на недельном уведомлении, он этого не сделает. Он лишь появится на взвешивании, потому что его всегда держат запасным для моих боёв», – сказал Топурия в интервью Альваро Колменеро.

Напомним, поединок Топурия – Гэтжи состоится 14 июня на турнире в Белом доме США.