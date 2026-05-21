Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оверим: изначально вообще не видел у Перейры перспектив в UFC

Оверим: изначально вообще не видел у Перейры перспектив в UFC
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC нидерландец Алистар Оверим высказался о чемпионе организации в двух весовых категориях бразильце Алексе Перейре.

«Это человек – загадка, так или иначе… Потому что он кикбоксёр. Мы вообще видели его на земле? Да, но совсем немного. Тренировал ли он партер когда-нибудь? В нём есть некий X-фактор. Изначально, когда я смотрел на него, я вообще не видел у него перспектив. Но он побеждал.

Я считаю, что для того, чтобы иметь дело с борцами в UFC, вам нужны годы борцовских тренировок. А он поднялся в тяжёлый вес после шести месяцев подготовки. На самом деле, его ещё не испытывали в борьбе», — сказал Оверим в подкасте Ариэля Хельвани.

Материалы по теме
Аспиналл: Перейра нокаутировал парней в UFC, потому что был намного больше
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android