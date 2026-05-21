Оверим: изначально вообще не видел у Перейры перспектив в UFC

Бывший претендент на титул UFC нидерландец Алистар Оверим высказался о чемпионе организации в двух весовых категориях бразильце Алексе Перейре.

«Это человек – загадка, так или иначе… Потому что он кикбоксёр. Мы вообще видели его на земле? Да, но совсем немного. Тренировал ли он партер когда-нибудь? В нём есть некий X-фактор. Изначально, когда я смотрел на него, я вообще не видел у него перспектив. Но он побеждал.

Я считаю, что для того, чтобы иметь дело с борцами в UFC, вам нужны годы борцовских тренировок. А он поднялся в тяжёлый вес после шести месяцев подготовки. На самом деле, его ещё не испытывали в борьбе», — сказал Оверим в подкасте Ариэля Хельвани.