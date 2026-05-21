Аспиналл: знаю наверняка, что Джонсу предлагали $ 30 млн за бой со мной

Чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о сорвавшемся поединке с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях американцем Джоном Джонсом.

«Единственная причина, по которой я хотел сразиться с Джоном Джонсом, это доказать, что я лучший. Вот и всё. Это было единственное, что я хотел. Это не было личным, дело было не в деньгах, дело было не в этом. Я просто хотел сразиться с величайшим бойцом.

Не знаю, почему Джонс завершил карьеру. Но я знаю наверняка, что ему предлагали $ 30 млн за этот бой», — сказал Аспиналл в подкасте Fight Your Corner.

