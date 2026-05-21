Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Пимблетт — Сен-Дени

Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между британцем Пэдди Пимблеттом и французом Бенуа Сен-Дени, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Я ставлю на Сен-Дени. Он размажет Пимблетта, чуваки! Я считаю, что он лучше как боец в целом, он немного жёстче. И он определённо тяжелее бьёт. В стойке у него больше инструментов.

Да, Пэдди бьёт ногами в колено, но Сен-Дени более обученный, и он готов терпеть. Ничего не имею против другого мнения, но я считаю, что Сен-Дени заберёт этот бой», — сказал Масвидаль в эфире передачи Deep Waters.