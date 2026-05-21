Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Пимблетт — Сен-Дени

Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Пимблетт — Сен-Дени
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между британцем Пэдди Пимблеттом и французом Бенуа Сен-Дени, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Я ставлю на Сен-Дени. Он размажет Пимблетта, чуваки! Я считаю, что он лучше как боец в целом, он немного жёстче. И он определённо тяжелее бьёт. В стойке у него больше инструментов.

Да, Пэдди бьёт ногами в колено, но Сен-Дени более обученный, и он готов терпеть. Ничего не имею против другого мнения, но я считаю, что Сен-Дени заберёт этот бой», — сказал Масвидаль в эфире передачи Deep Waters.

Материалы по теме
Официально
UFC объявил новый бой Пэдди Пимблетта. Он подерётся на турнире с участием Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android