Александр Усик прокомментировал слух о возвращении Ломаченко на ринг

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал слух о возвращении соотечественника Василия Ломаченко на профессиональный ринг.

«После моих первых Олимпийских игр в Пекине, когда Василий выиграл, я сказал: «Хорошо, я тоже этого хочу». Я работал, работал ради 2012 года. Да, Лома это мотивация. Если это правда, это хорошо. Мне это нравится», — приводит слова Усика пресс-служба промоушена Matchroom Boxing.

Василию Ломаченко 38 лет. Украинец, двукратный олимпийский чемпион, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2014 году стал чемпионом мира в полулёгком весе (до 57,2 кг), в 2016-м – чемпионом во втором полулёгком весе (до 59 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), в 2024-м – двукратным чемпионом в лёгком весе.