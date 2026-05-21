«Ему это не нравится». Том Аспиналл назвал слабое место Гана перед его боем с Перейрой

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о предстоящем поединке между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме США.

По мнению, Аспиналла, Перейра может доставить трудности Гану в бою.

«Гану не нравятся лег-кики. У него не лучшая защита от лег-киков. А Алекс Перейра невероятно хорош в этом», — сказал Аспиналл в подкасте Fight Your Corner.

Ранее Аспиналл ответил, согласен ли с решением судей в поединке Хазмата Чимаева и Шона Стрикленда.

