Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Перейра — Ган

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме США.

«Перейре будет тяжело в первых двух раундах. Думаю, он одержит победу поздней остановкой. Передвижения Гана в первых двух раундах не дадут обойти его защиту. Он будет удерживать дистанцию на расстоянии вытянутой руки.

Перейра огромный. И он выиграет этот бой. Я считаю, что он побьёт Гана. Будет ли Ган бороться или портить бой в клинче? Прижимать к сетке? Думаю, именно это ему и нужно делать», — сказал Масвидаль в эфире передачи Deep Waters.