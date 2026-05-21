Уиттакер — о поражении Чимаева: это не тот Хамзат, который дрался со мной

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал поражение россиянина Хамзата Чимаева в поединке с американцем Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Это не тот Чимаев, который дрался со мной, и это не тот Чимаев, который дрался с Дрикусом [дю Плесси]. И не тот Чимаев, который дрался с Гилбертом Бёрнсом», — сказал Уиттакер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Ранее в интервью Уиттакер объяснил, что делает Чимаева особенным бойцом.

