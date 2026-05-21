Стал известен полный кард турнира Бивол — Айферт

Промоутерская компания RCC Boxing опубликовала полный кард боксёрского турнира, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

Бой за титулы WBA и IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), 12 раундов

Дмитрий Бивол, Россия vs Михаэль Айферт, Германия.

Бой за титул WBA Gold в полулёгком весе (до 57,2 кг), 10 раундов

Всеволод Шумков, Россия vs Кристиан Оливо, США.

Отборочный бой WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), 12 раундов

Мухаммад Шехов, Россия vs Эрни Бетанкур, Венесуэла.

Бой за титул WBA Gold в среднем весе (до 72,6 кг), 10 раундов

Вадим Туков, Россия vs Себастьян Папечи, Аргентина.

Бой за титул WBA Gold во втором среднем весе (до 76,2 кг), 10 раундов

Никита Зонь, Россия vs Гонсало Гарсия, Аргентина.

Бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), 8 раундов

Шарабутдин Атаев, Россия vs Сайпайер Рузи, Китай.

Бой за титул IBF Asia в полусреднем весе (до 66,7 кг), 10 раундов

Сергей Лубкович, Россия vs Майкл Кинг, ОАЭ.

Бой во втором полусреднем весе (до 66,7 кг), 6 раундов

Константин Мишечкин, Россия vs Олег Мисюра, ОАЭ.

Бой в первом полусреднем весе (до 66,7 кг), 6 раундов

Гор Хачатрян, Россия vs Валерий Оганисян, Россия.

Бой в первом среднем весе (до 69,9 кг), 6 раундов

Матвей Доценко, Россия vs Шугаиб Насруллаев, Россия.

Бой в тяжёлом весе, 6 раундов

Сергей Манжуев, Россия vs Герман Скобенко, Россия.