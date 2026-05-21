Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен полный кард турнира Бивол — Айферт

Стал известен полный кард турнира Бивол — Айферт
Комментарии

Промоутерская компания RCC Boxing опубликовала полный кард боксёрского турнира, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

Бой за титулы WBA и IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), 12 раундов
Дмитрий Бивол, Россия vs Михаэль Айферт, Германия.

Бой за титул WBA Gold в полулёгком весе (до 57,2 кг), 10 раундов
Всеволод Шумков, Россия vs Кристиан Оливо, США.

Отборочный бой WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), 12 раундов
Мухаммад Шехов, Россия vs Эрни Бетанкур, Венесуэла.

Бой за титул WBA Gold в среднем весе (до 72,6 кг), 10 раундов
Вадим Туков, Россия vs Себастьян Папечи, Аргентина.

Бой за титул WBA Gold во втором среднем весе (до 76,2 кг), 10 раундов
Никита Зонь, Россия vs Гонсало Гарсия, Аргентина.

Бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), 8 раундов
Шарабутдин Атаев, Россия vs Сайпайер Рузи, Китай.

Бой за титул IBF Asia в полусреднем весе (до 66,7 кг), 10 раундов
Сергей Лубкович, Россия vs Майкл Кинг, ОАЭ.

Бой во втором полусреднем весе (до 66,7 кг), 6 раундов
Константин Мишечкин, Россия vs Олег Мисюра, ОАЭ.

Бой в первом полусреднем весе (до 66,7 кг), 6 раундов
Гор Хачатрян, Россия vs Валерий Оганисян, Россия.

Бой в первом среднем весе (до 69,9 кг), 6 раундов
Матвей Доценко, Россия vs Шугаиб Насруллаев, Россия.

Бой в тяжёлом весе, 6 раундов
Сергей Манжуев, Россия vs Герман Скобенко, Россия.

Материалы по теме
Моложе на семь лет, не дрался 21 месяц. К кому готовится Дмитрий Бивол
Моложе на семь лет, не дрался 21 месяц. К кому готовится Дмитрий Бивол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android