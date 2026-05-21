Марвин Веттори снялся с боя против Исмаила Наурдиева на турнире UFC в Баку

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори снялся с боя против австрийца Исмаила Наурдиева, который должен был состояться 27 июня на турнире в Баку (Азербайджан).

«К сожалению, вынужден сообщить, что несколько дней назад я травмировал ребро. Я сделал МРТ, результаты пришли сегодня, и ребро сломано. Мы не будем драться 27 июня. Я очень хотел этого боя, ради этого я перенёс тренировочный лагерь из Флориды в Калифорнию. Я чувствовал себя хорошо, порой дерьмо случается, не хочу об этом думать. И да, теперь я сосредоточусь на своём восстановлении, надеюсь, это не займёт много времени», — сказал Веттори в социальных сетях.

