«Фабио, где джеб?» Усик прокомментировал победу Дюбуа в бою Уордли

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал победу бывшего соперника британца Даниэля Дюбуа в поединке с соотечественником Фабио Уордли, состоявшемся 10 мая в Манчестере (Великобритания).

Напомним, Дюбуа победил Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде, завоевав титул WBO.

«Оу, это была уличная драка. Поздравляю Дюбуа, хорошая работа, новый чемпион мира, это хорошо… Фабио, где джеб? Фабио, где!? Послушайте, джеба вообще не было! Может быть, один! Только правая рука. Эй, братан, это не работает (улыбается). Да, у него крепкая челюсть, но это была уличная драка. У обоих парней будут проблемы с головой и здоровьем», — приводит слова Усика пресс-служба промоушена Matchroom Boxing.