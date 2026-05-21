Майкл Моралес назвал сроки следующего боя в UFC

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) эквадорец Майкл Моралес заявил, что проведёт свой следующий поединок на турнире UFC 330, который состоится в ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии (США).

«Всегда верю в удачу, поэтому стану следующим чемпионом. 15.08.2026», – написал Моралес в социальных сетях.

Майклу Моралесу 26 лет. Эквадорец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

