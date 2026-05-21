Джон Джонс станет гостем турнира IBA Bare Knuckle в июне

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс станет гостем турнира IBA Bare Knuckle 5, который состоится 5 июня на «ЦСКА-Арене» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ожидается, что Джонс выступит в качестве соведущего вечера.

Главным событием турнира станет реванш чемпиона мира по боксу по версии WBL Самата Абдырахманова против мастера спорта по кикбоксингу, чемпиона гран-при «Наше Дело» и финалиста второго сезона Alf Reality Ислама Кадиева.

Соглавным событием станет реванш в полусреднем весе между мастером спорта по боксу Шодрузом «Итальянцем» Давлатовым и чемпионом лиги HFC, мастером спорта по боксу Магомедом Амагаевым.

Также на турнире представитель Армении, профессиональный боксёр и чемпион Гран-при лиги Force Тигран «Бруклин» Матевосян встретится с чемпионом Hype Reality, мастером спорта по боксу из Кыргызстана Абдурахманом Абдурахмановым.