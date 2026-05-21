Райан Гарсия дерзко ответил Илии Топурии, который пообещал его сломать в бою по боксу

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия дерзко ответил непобеждённому 29-летнему обладателю титула UFC в лёгком весе испано-грузину Илии Топурии, который пообещал сломать его в бою по боксу.

«Ты чертовски хороший ударник в ММА, вот и всё. После нашего боя ты бы не попивал чай, а питался бы через соломинку. Занимайся своим делом, а я с радостью займусь своим», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.