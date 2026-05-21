«Мы не на одном уровне. Побью и тебя, и Бенна за раз». Топурия оставил послание Гарсии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия отреагировал на дерзкие слова чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца мексиканского происхождения Райана Гарсии, который в ответ на желание Матадора побоксировать с ним пообещал, что после боя тот будет питаться через трубочку.

«Ты сделал имя себе на хайпе. Я сделал себе имя, отправив «спать» легенд. Преподал бы тебе урок бокса. Мы не на одном уровне. Приведи того парня, с которым ты будешь драться в сентябре. Побью вас обоих за раз», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.