«Сделаем бокс великим». Ибрагимович намекнул, что проведёт бой с боксёром Тайсоном Фьюри

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович провёл битву взглядов с бывшим чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри, намекнув, что выйдет на ринг против него 1 сентября в Дублине (Ирландия).

«Срочные новости! Бой состоится 1 августа в Дублине, Ирландия. Сделаем бокс снова великим», — подписал Ибрагимович фото, опубликовав на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Ибрагимовича и Фьюри

Тайсону 37 лет. В своём профессиональном рекорде британец имеет 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.

44-летний Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней его командой стали «россонери». Ранее стало известно, что швед получил специальную награду от УЕФА за выдающуюся карьеру.