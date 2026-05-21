Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Сделаем бокс великим». Ибрагимович намекнул, что проведёт бой с боксёром Тайсоном Фьюри

«Сделаем бокс великим». Ибрагимович намекнул, что проведёт бой с боксёром Тайсоном Фьюри
Комментарии

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович провёл битву взглядов с бывшим чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри, намекнув, что выйдет на ринг против него 1 сентября в Дублине (Ирландия).

«Срочные новости! Бой состоится 1 августа в Дублине, Ирландия. Сделаем бокс снова великим», — подписал Ибрагимович фото, опубликовав на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Ибрагимовича и Фьюри

Фото: Из личного архива Ибрагимовича и Фьюри

Тайсону 37 лет. В своём профессиональном рекорде британец имеет 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.

44-летний Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней его командой стали «россонери». Ранее стало известно, что швед получил специальную награду от УЕФА за выдающуюся карьеру.

Материалы по теме
Фьюри: победа над Джошуа ничего мне не даст, я большой фаворит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android